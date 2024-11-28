Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Отключение света сегодня, 28 ноября

Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября

До конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно,

– заявили в Укрэнерго.

Отметили, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное агрессором оборудование.

К слову, Укрэнерго определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди – облэнерго.

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Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений света смотрите на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях, или в нашем материале.