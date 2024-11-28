Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
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Відключення світла сьогодні, 28 листопада
Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада
До кінця доби будуть застосовуватись чотири черги відключень побутових споживачів одночасно,
– заявили в Укренерго.
Наголосили, енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене агресором обладнання.
До слова, Укренерго визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги – обленерго.
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Зверніть увагу! Час застосування й обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень світла дивіться на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, або у нашому матеріалі.