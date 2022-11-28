Как украинцы помогают друг другу при отключении света: трогательная история

В результате ракетных ударов по нашему государству в большинстве регионов проблемы со светом. Однако украинцы не опускают руки и находят альтернативные источники электроснабжения.

Несокрушимые украинцы начали активно использовать генераторы. Однако эти устройства создают сильный шум и доставляют хлопоты другим.

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Компенсация за шум от генератора

В одном из украинских домов соседи начали жаловаться на владельцев квартиры, где работает генератор. По словам сожителей, им мешает шум работы устройства.

Но человечность все же победила: владельцы генератора прикрепили листовку с посланием соседям. В качестве компенсации сожителям предлагают приносить свои гаджеты для подзарядки.

Владельцы генератора предложили компенсацию за шум / Фото Хаусвайф

В Украине учащаются случаи отравления угарным газом: что известно

В пятницу, 25 ноября, в гараже частного дома в Одесском районе обнаружили двоих пострадавших без сознания. Медики осмотрели тела двух мужчин в возрасте 14 и 77 лет и констатировали смерть. По словам врачей, подросток и пенсионер скончались за несколько часов до прибытия "скорой".

В Балаклее в результате отравления угарным газом погибла вся семья. Они обогревали квартиру с помощью газовой плиты. В квартире правоохранители обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины и девушек в возрасте 6 и 13 лет. По словам их родственницы, из-за низкой температуры в доме семья решила включить газовые конфорки.

Кроме того, в селе Бобрица в Киевской области семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении. В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу.

Также трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья. Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей – 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

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