Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий ответил, стоит ли ждать блэкаутов, и какие города Украины сейчас являются самыми уязвимыми.
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На грани возможностей энергосистемы
Чиновник отметил, что мы будем находиться на грани возможностей энергосистемы, даже с учетом импорта.
Поэтому исключать ничего нельзя,
– подчеркнул Кудрицкий.
Также отметил, важно понимать, что сейчас, например, в Харькове, применяются определенные графики отключений. В частности, из-за того, что оккупанты разбили местную генерацию и повредили сети, которыми доставлялась электроэнергия в город.
Так вот важно, что эти графики, это не блэкауты. Это контролируемые оператором отключения, для того, чтобы сохранить баланс между потреблением и производством. Это не армагеддон, потому, что это контролируемый процесс,
– подчеркнул председатель Укрэнерго.
Также Кудрицкий рассказал, какие города сейчас являются наиболее уязвимыми. В частности, назвал Харьков, Одессу, Запорожье, Кривой Рог.
На сегодня в этих регионах наиболее интенсивными являются обстрелы объектов энергетики. Это не значит, что в других регионах их не обстреливают. Там просто близости к линии фронта, или к местам расположения пуска ракет и "Шахедов",
– пояснил чиновник.
Добавил, учитывая то, что много генераций расположены именно в восточной части нашей страны, гораздо труднее будет передать туда энергомощности.
"Это удается, но это просто труднее", – подытожил Кудрицкий.