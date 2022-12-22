Исполняющая обязанности посла Дании в Украине Каролине Лихтенберг приняла участие в церемонии передачи девяти мощных генераторов. Их приобрели неравнодушные граждане и бизнесмены из города Оденсе.
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Как используют подарок от Дании
Отмечают, что генераторы доставили и передали работники Ротари Клуба Украины. Их используют для покрытия энергетических потребностей Киева.
Киеву передали девять генераторов от города-побратима Оденсе / Фото Посольство Дании в Украине
На встрече также присутствовал и Виталий Кличко. Госпожа Лихтенберг поздравила с профессиональным праздником всех энергетиков, которые каждый день делают свою невероятно важную работу при таких чрезвычайных условиях.
Она отметила, что "то, что делают украинские энергетики, является абсолютным героизмом".
Какая ситуация со светом в Киевской области
- На данный момент в столице самая сложная ситуация со светом. Из-за российских обстрелов в Киеве действуют экстренные отключения света. Большинство киевлян не могут получить свет в домах из-за разрушенных оккупантами сетей и узлов.
- Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве разрушены 60% трансформаторов. Некоторые районы получают свет около 5 часов в сутки. Есть и те, кто с электроэнергией 2 – 3 часа. В то же время некоторые после российских обстрелов без света вообще.
- Украина может стабилизировать энергетическую систему к лету. Однако это при условии, что не будет новых обстрелов.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз передаст Украине еще 900 электрогенераторов. Ими обеспечат украинские больницы.