Виконуюча обов'язки посла Данії в Україні Кароліне Ліхтенберг взяла участь у церемонії передачі дев'яти потужних генераторів. Їх придбали небайдужі громадяни та бізнесмени з міста Оденсе.

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Зазаначають, що генератори доставили і передали працівники Ротарі Клубу Україна. Їх використають для покриття енергетичних потреб міста Києва.

Києву передали дев'ять генераторів від міста-побратима Оденсе / Фото Посольство Данії в Україні

На зустрічі був також присутній і Віталій Кличко. Пані Ліхтенберг привітала з сьогоднішнім професійним святом усіх енергетиків, які кожного дня роблять свою неймовірно важливу роботу за таких надзвичайних умов.

Вона зазначила, що "те, що роблять українські енергетики є абсолютним героїзмом".

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