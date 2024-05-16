Информацию о почасовых отключений света в Киеве по адресам потребителей можно узнать с помощью нескольких методов. Где и как искать графики, когда будут выключать электроэнергию – читайте в материале 24 Канала.
К теме В Киеве и других регионах возможны стабилизационные отключения: во сколько их ожидать
Как узнать графики отключений на YASNO
Узнать о том, когда будут выключать свет по адресам почасово, можно с помощью сайта компании YASNO. Для этого нужно:
- перейти по ссылке на сайт YASNO;
- выбрать свой регион в правом верхнем углу;
- нажать на "График возможных отключений";
- ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Также YASNO предусмотрела возможность узнать о графиках отключений электроэнергии с помощью бота в телеграмме. Чтобы получить графики:
- перейдите по ссылке, чат-бот откроется автоматически;
- выберите свой регион;
- нажмите "Возможные отключения";
- введите свой адрес.
Где искать графики на сайте ДТЭК
Кроме того, узнать о своем графике почасовых отключений света можно на сайте ДТЭК. Для получения графика:
- перейдите по ссылке на сайт ДТЭК;
- выберите "Отсутствует электроэнергия";
- введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Стоит отметить, что свет для каждой из групп в Киеве будут отключать в промежутках продолжительностью 4 часа.
Когда могут действовать графики отключений света
Графики отключений в Киеве 16 мая могут применять в промежутках с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00. При этом в компании YASNO отметили, что в новом графике для потребителей отключения электроэнергии имеют промежутки в 2-4-3 часа, а не 2-3-4 часа, как это было раньше.
К тому же количество групп потребителей в столице увеличилось с трех до шести. Это изменение имеет целью повысить предсказуемость и точность отключений электроэнергии, обеспечив их точное соответствие графику. Как результат, больше потребителей будут иметь доступ к электроэнергии одновременно.
Почему в Украине ввели стабилизационные отключения
- В компании ДТЭК объяснили, что ситуация в энергосистеме тяжелая и сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях 16 мая возможны стабилизационные отключения.
- Представители ДТЭК добавили, что возможны отключения также и в Донецкой области. В компании попросили потреблять электроэнергию разумно.
- В компании Укрэнерго также отметили, что 16 мая графики почасовых отключений света будут действовать по всем областям нашего государства. Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной.