Отключение для каждого клиента должно длиться не более 4 часов. Впрочем, могут быть и аварии.

Важно Где в Киеве не будет света: список адресов и график на 27 октября

В Киевской области начали отключать свет

Список населенных пунктов, где могут отключить свет, можно просмотреть по ссылке.

Отключение электроэнергии может повториться в течение суток через 4 часа, если "Укрэнерго" не отменит применение стабилизационных отключений. Например, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00.

Обратите внимание! Возможна небольшая погрешность во времени в пределах дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Кроме того, случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам, по которым вы можете быть без света. Если у вас после отключения по графику не появилось света в пределах 4 – 4,30 часов – сообщайте об этом через каналы коммуникации.

Чтобы поддержать энергосистему, украинцев призывают потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

К слову, 27 октября также начались стабилизационные отключения света в Киеве. Они продлятся не более 4 часов.

А в "Укрэнерго" пообещали сделать графики отключения электроэнергии более удобными для потребителей. Над этим работают операторы систем распределения (облэнерго), местные органы власти, Минэнерго и ОП.

19 октября стало известно о повреждении почти 40% электростанций Украины . В результате до сих пор происходят стабилизационные отключения. Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.



Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

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