Відключення для кожного клієнта має тривати не більше, ніж 4 години. Втім, можуть бути й аварії.

Важливо Де у Києві не буде світла: перелік адрес та графік на 27 жовтня

На Київщині почали відключати світло

Список населених пунктів, в яких можуть відключити світло, можна переглянути за посиланням.

Відключення електроенергії може повторитись протягом доби дня через 4 години, якщо "Укренерго" не скасує застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10-ї до 14-ї ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00.

Зверніть увагу! Можлива невелика похибка в часі в межах додаткових 30 – 40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Крім того, трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин, через які ви можете бути без світла. Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло в межах 4 – 4,30 годин – повідомляйте про це через канали комунікації.

Для того аби підтримати енергосистему, українців закликають споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

До речі, 27 жовтня також почались стабілізаційні відключення світла у Києві. Вони триватимуть не більше 4 годин.

А в "Укренерго" пообіцяли зробити графіки відключення електроенергії зручнішими для споживачів. Над цим працюють оператори систем розподілу (обленерго), місцеві органи влади, Міненерго та ОП.

19 жовтня стало відомо про пошкодження майже 40% електростанцій України. Внаслідок цього досі відбуваються стабілізаційні відключення. Наразі аварійні бригади продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

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