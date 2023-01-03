В предыдущих графиках было всего две группы. Их количество решили увеличить для равномерности и очередности отключения света.

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Что известно о новых графиках

В ДТЭК рассказали, что всех потребителей в Киевской области разделили на 4 группы. Графики состоят из трех категорий. В частности:

белый цвет – в это время планируется включение света;

серый – в эти часы света не будет;

светло-серый – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Отметим, что к отключениям света по графику возвращается и столица.

Обратите внимание! Если ваш адрес отсутствует в перечне, сообщайте об этом на сайте ДТЭК, в фейсбуке или через колл-центр.

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Отключение света в Украине: последние новости

Утром в Укрэнерго сообщали, что на всей территории нашего государства сегодня не будут выключать свет до 14 часов. Это стало возможным, в частности, и благодаря теплой погоде.



Кроме того, все электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Впрочем, людей просят потреблять электричество разумно и не использовать одновременно энергоемкие приборы.

Кстати, на утро 3 января на Львовщине электроэнергию подают всем потребителям. Более того, Укрэнерго отменило лимиты потребления в области. Так что графики пока не применяют.