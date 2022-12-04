Ким рассказал, что будет со светом в Николаевской области

Сложная ситуация и в Николаевской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал пересмотр графика отключений электроэнергии.

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С понедельника потребую от Облэнерго пересмотра графиков по области. Скорее всего, отключения будут по 4 часа с подачей света 2 – 4 часа,

– заявил Ким.

По его словам, лимиты на область дают небольшие – с учетом роста потребления и увеличения потребления. Также, увеличение потребления происходит "за счет возвращающихся людей, в частности".

Ким подчеркнул, что "генерация растет, нужно терпеть".

В ДТЭК назвали условия и сроки возврата к стабилизационным отключениям

В ДТЭК спрогнозировали когда и при каких условиях будут восстановлены стабилизационные отключения вместо аварийных. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что есть определенные условия для того, чтобы можно было говорить о возвращении к стабилизационным графикам. По самым оптимистичным прогнозам, говорится о неделях.

По его словам, аварийные отключения можно прекратить при условии, что в сети будет достаточно генерирующих мощностей, что позволит перейти исключительно к стабилизационным отключениям. Главное условие для этого – отсутствие новых обстрелов со стороны врага.

Однако, к сожалению, говорить о полном восстановлении энергосистемы пока невозможно. Самый оптимистичный сценарий – восстановление энергосистемы до такого уровня, чтобы во всех регионах применяли исключительно стабилизационные отключения по графикам.

Киев уже понемногу приближается к плановым отключениям света