Ким рассказал, что будет со светом в Николаевской области
Сложная ситуация и в Николаевской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал пересмотр графика отключений электроэнергии.
Главное Обстрел Краматорска, Шойгу прилетел в Беларусь: хронология 283 дня войны
С понедельника потребую от Облэнерго пересмотра графиков по области. Скорее всего, отключения будут по 4 часа с подачей света 2 – 4 часа,
– заявил Ким.
По его словам, лимиты на область дают небольшие – с учетом роста потребления и увеличения потребления. Также, увеличение потребления происходит "за счет возвращающихся людей, в частности".
Ким подчеркнул, что "генерация растет, нужно терпеть".
В ДТЭК назвали условия и сроки возврата к стабилизационным отключениям
В ДТЭК спрогнозировали когда и при каких условиях будут восстановлены стабилизационные отключения вместо аварийных. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что есть определенные условия для того, чтобы можно было говорить о возвращении к стабилизационным графикам. По самым оптимистичным прогнозам, говорится о неделях.
По его словам, аварийные отключения можно прекратить при условии, что в сети будет достаточно генерирующих мощностей, что позволит перейти исключительно к стабилизационным отключениям. Главное условие для этого – отсутствие новых обстрелов со стороны врага.
Однако, к сожалению, говорить о полном восстановлении энергосистемы пока невозможно. Самый оптимистичный сценарий – восстановление энергосистемы до такого уровня, чтобы во всех регионах применяли исключительно стабилизационные отключения по графикам.
Киев уже понемногу приближается к плановым отключениям света
- Хорошими новостями обрадовали в Киевской городской военной администрации. Представители рассказали, что в столице увеличили предел на потребление электроэнергии.
- Таким образом, Киев постепенно приближается к плановым отключениям. В то же время, местных просят бережно пользоваться электричеством и не включать все приборы сразу, чтобы лишний раз не напрягать сети.