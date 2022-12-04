Кім розповів, що буде зі світлом на Миколаївщині
Складна ситуація й в Миколаївській області. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував перегляд графіку відключень електроенергії.
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З понеділка вимагатиму від Обленерго перегляду графіків по області. Швидше за все, відключення будуть по 4 години з подачею світла 2 – 4 години,
– заявив Кім.
За його словами, ліміти на область дають невеликі – з урахуванням зростання споживання та збільшення споживання. Також, збільшення споживання відбувається "за рахунок людей, які повертаються, зокрема".
Кім наголосив, що "генерація зростає, треба терпіти".
У ДТЕК назвали умови та терміни повернення до стабілізаційних відключень
У ДТЕК спрогнозували коли та за яких умов будуть відновлені стабілізаційні відключення замість аварійних. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що є певні умови для того, аби можна було говорити про повернення до стабілізаційних графіків. За найоптимістичнішими прогнозами, мовиться про тижні.
За його словами, аварійні відключення можна припинити за умови, що в енергомережі буде достатньо генеруючих потужностей, що дасть можливість перейти виключно до стабілізаційних відключень. Головна умова для цього – відсутність нових обстрілів з боку ворога.
Однак, на жаль, говорити про повне відновлення енергосистеми поки не можливо. Найоптимістичніший сценарій – відновлення енергосистеми до такого рівня, щоб у всіх регіонах застосовували виключно стабілізаційні відключення згідно з графіками.
Київ вже потроху наближається до планових відключень світла
- Хорошими новинами порадували у Київській міській військовій адміністрації. Представники розповіли, що у столиці збільшили ліміт на споживання електроенергії.
- Таким чином, Київ поступово наближається до планових відключень. Водночас місцевих просять ощадливо користуватися електрикою і не вмикати всі прилади одразу, щоб зайвий раз не напружувати мережі.