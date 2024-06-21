Об этом в эфире 24 Канала сказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, отметив, что техническое обслуживание на АЭС обязательное, ведь нужно поместить свежее ядерное топливо и изъять старое.

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Как сократить дефицит генерации

Сейчас работают не все энергоблоки. Обычно два – три находятся на межсезонном техническом обслуживании. Их необходимо подготовить к следующему отопительному сезону.

Как отметил эксперт по энергетическим вопросам, если бы все энергоблоки работали, то в Украине могли бы быть только аварийные отключения в случае непогоды или новых атак на период восстановления магистральных сетей и тому подобное.

Если представить, что они будут работать бесперебойно в течение всего отопительного сезона, то скорее всего мы будем иметь недостаток в размере от 4 до 5 гигаватт мощности в пиковые часы, прежде всего вечером,

– сказал Рябцев.

По его словам, этот дефицит можно сократить благодаря установлению станций малой мощности от 5 до 30 мегаватт в территориальных общинах. Речь идет о когенерационные установки, которые одновременно могут производить как электрическую, так и тепловую энергию.

Все будет зависеть от активности и инициативности руководства территориальных общин, органов местного самоуправления и от их сотрудничества с частным бизнесом, который заинтересован в установлении таких установок, ведь их эксплуатация является прибыльной.

Также станций малой мощности будут приносить дивиденды в виде выплат за участие в рынке вспомогательных услуг, как резервных мощностей. Эти выплаты будут гарантировать как Укрэнерго, так и Облэнерго.

Сейчас центральные органы исполнительной власти сконцентрировали свою деятельность на двух основных направлениях:

восстановлении поврежденного с повышением уровня защиты;

установлении централизованной генерации.

Обратите внимание! Украина в течение этого года хочет построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации с помощью партнеров. Также планируют сформировать дополнительные 4 гигаватта в ближайшие годы.

Каким будет отопительный сезон

В YASNO прогнозируют, что зимой украинцы могут получать свет по 6 – 7 часов в день. Ведь дефицит генерации электроэнергии для потребителей может составлять до 35%.

"Будут графики отключений, дефициты, но я не вижу каких-то слишком негативных сценариев. Этот отопительный сезон мы обязательно пройдем. Он будет очередным отопительным сезоном во время войны, который мы успешно преодолеем", – отметил эксперт по энергетическим вопросам.