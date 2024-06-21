Про це в етері 24 Каналу сказав експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, зауваживши, що технічне обслуговування на АЕС обов'язкове, адже потрібно помістити свіже ядерне паливо й вилучити старе.

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Як скоротити дефіцит генерації

Наразі працюють не всі енергоблоки. Зазвичай два – три перебувають на міжсезонному технічному обслуговуванні. Їх необідно підготувати до наступного опалювального сезону.

Як зазначив експерт з енергетичних питань, якби всі енергоблоки працювали, то в Україні могли б бути лише аварійні вимкнення в разі негоди або нових атак на період відновлення магістральних мереж тощо.

Якщо уявити, що вони працюватимуть безперебійно впродовж усього опалювального сезону, то скоріше за все ми матимемо нестачу в розмірі від 4 до 5 гігаватів потужності в пікові години, насамперед ввечері,

– мовив Рябцев.

За його словами, цей дефіцит можна скоротити завдяки встановленню станцій малої потужності від 5 до 30 мегаватів у територіальних громадах. Йдеться про когенераційні установки, які одночасно можуть виробляти як електричну, так і теплову енергію.

Все залежатиме від активності та ініціативності керівництва територіальних громад, органів місцевого самоврядування та від їхньої співпраці з приватним бізнесом, який зацікавлений у встановленні таких установок, адже їх експлуатація є прибутковою.

Також станцій малої потужності приноситимуть дивіденди у вигляді виплат за участь в ринку допоміжних послуг, як резервних потужностей. Ці виплати гарантуватимуть як Укренерго, так і Обленерго.

Зараз центральні органи виконавчої влади сконцентрували свою діяльність на двох основних напрямах:

відновленні пошкодженого із підвищенням рівня захисту;

встановленні централізованої генерації.

Зверніть увагу! Україна протягом цього року хоче побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації за допомогою партнерів. Також планують сформувати додаткові 4 гігавати у найближчі роки.

Яким буде опалювальний сезон

У YASNO прогнозують, що взимку українці можуть отримувати світло по 6 – 7 годин на день. Адже дефіцит генерації електроенергії для споживачів може становити до 35%.

"Будуть графіки відключень, дефіцити, але я не бачу якихось надто негативних сценаріїв. Цей опалювальний сезон ми обов'язково пройдемо. Він буде черговим опалювальним сезоном під час війни, який ми успішно подолаємо", – зазначив експерт з енергетичних питань.