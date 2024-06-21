Протягом доби імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови має загальний обсяг 27 573 мегаватів на годину, експорту наразі немає і не передбачається. Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков розповів 24 Каналу, що в Україні й до війни не було великого експорту.

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Зараз в умовах воєнного стану Україна імпортує дуже великі обсяги електроенергії, що дає змогу балансувати систему.

Думаю, ця ситуація буде продовжуватися не тільки цей рік, а й наступний і не один, поки Україна не відновить та не побудує нові генеруючі потужності,

– озвучив Плачков.

Питання номер 1 – деокупація ЗАЕС

На думку колишнього міністра палива та енергетики, нині вкрай важливим завданням для України є деокупація Запорізької атомної електростанції. Зі слів Плачкова, саме це дозволить розв'язати питання балансування енергосистеми.

"Це дасть нам 6 тисяч мегаватів, які ми можемо ввести в експлуатацію, це значно покращить ситуацію і не буде таких масових відключень світла. ЗАЕС має бути під контролем України, тобто на атомній електростанції повинен працювати український ліцензований персонал. Це дозволить безпечно експлуатувати об’єкт", – пояснив Плачков.

Стан енергосистеми України 21 червня

У зв'язку з черговим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі в ніч на 20 червня в Україні продовжать застосовувати графіки відключень світла протягом доби 21 червня. А саме: з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00. Обсяг обмежень згідно з розпорядженням Укренерго збільшено. Через погодні умови на ранок знеструмлено 53 населені пункти в Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин є знеструмлення у Дніпропетровській області.