У ніч на 20 червня російські війська вчергове вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок ворожої атаки в Укренерго збільшили обсяг обмежень споживань.

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Як вимикатимуть світло 21 червня

За вказівкою Укренерго графіки відключень у п'ятницю, 21 червня, будуть застосовуватись впродовж усієї доби. В ДТЕК додали, що споживачів оперативно інформуватимуть у разі зміни ситуації.

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Згодом в Укренерго повідомили, що з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше енергетики наголошували, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

Вночі росіяни завдали вже сьомого з 22 березня масованого удару по енергооб'єктах України. За уточненими даними, це була комбінована ракетно-дронова атака.

Яка зараз ситуація в енергосистемі України