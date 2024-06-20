У ніч на 20 червня російські війська вчергове вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок ворожої атаки в Укренерго збільшили обсяг обмежень споживань.
Читайте також У Держенергонагляді пояснили, коли покращиться ситуація з відключеннями світла
Як вимикатимуть світло 21 червня
За вказівкою Укренерго графіки відключень у п'ятницю, 21 червня, будуть застосовуватись впродовж усієї доби. В ДТЕК додали, що споживачів оперативно інформуватимуть у разі зміни ситуації.
Згодом в Укренерго повідомили, що з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Раніше енергетики наголошували, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.
Вночі росіяни завдали вже сьомого з 22 березня масованого удару по енергооб'єктах України. За уточненими даними, це була комбінована ракетно-дронова атака.
Яка зараз ситуація в енергосистемі України
- Днями в Укренерго повідомили, що тестування нової методики відключень світла підтвердило, що вона є ефективною. Тепер споживачі в різних областях України відмикаються від світла рівномірно.
- Також у Києві кількість багатоповерхівок, які не відключаються від мережі під час дії графіків, вдалось зменшити втричі. Тепер таких будинків у столиці лише 4% від загальної кількості.
- Глава правління НЕК "Укренерго" Кудрицький попереджав, що з 15 червня потужність на атомних електростанціях знизиться. Ситуація ускладнюється внаслідок ремонтної кампанії.