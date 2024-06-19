Нову методику щодо розподілу обсягу дефіциту електричних потужностей по регіонах почали тестувати 8 червня.

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Як тепер вимикають світло

Зараз диспетчерський центр Укренерго замість доведення лімітів віддає всім обленерго однакову команду про те, яку кількість черг треба відключити, щоб компенсувати дефіцит в енергосистемі.

За словами Укренерго, таким чином, в усіх областях побутові та промислові споживачі обмежуються у споживанні рівномірно.

Ми ще аналізуємо ефективність використання нової методики, але при наявному обсязі дефіциту вона вже продемонструвала свою ефективність. В усіх областях побутові та промислові споживачі обмежуються у споживанні рівномірно,

– розповіли в Укренерго.

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Раніше Укренерго для кожної області встановлювало ліміт споживання, який регіон не мав перевищувати. Однак на обмеження такж прямо впливала кількість об'єктів критичної інфраструктури в регіоні. Саме черех це в частині областей відключення світла були жорсткішими.