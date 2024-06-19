В енергокомпанії повідомили, що тепер таких будинків у столиці лише 4% від загальної кількості. Працівники максимально зменшили кількість багатоповерхівок, що на одній лінії з критичною інфраструктурою.

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Кількість будинків, які не вимикають зменшили

У компанії повідомили, що разом з місцевою владою вони провели велику технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури. У результаті енергетики створили нові схеми постачання світла для житлових будинків.

Це забезпечує справедливі та рівні умови електропостачання для всіх киян,

– повідомили в ДТЕК.

На початку застосування графіків відключень, багатоповерхівки, що були розташовані на одних лініях з лікарнями та іншими критичними об'єктами, не відключалися. З початком російських ударів по енергетиці України у жовтні 2022 року таких будинків було 1 497 або 12% від загальної кількості. У компанії працювали над цим, і тепер таких будинків лише 510, або ж 4%.