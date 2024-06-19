В энергокомпании сообщили, что теперь таких домов в столице лишь 4% от общего количества. Работники максимально уменьшили количество многоэтажек на одной линии с критической инфраструктурой.

Смотрите также "Прилагаем усилия, чтобы украинцы были со светом": Шмыгаль о ситуации в энергетике

Количество домов, которые не выключают уменьшили

В компании сообщили, что вместе с местными властями они провели большую техническую работу по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры. В результате энергетики создали новые схемы поставки света для жилых домов.

Это обеспечивает справедливые и равные условия электроснабжения для всех киевлян,

– сообщили в ДТЭК.

В начале применения графиков отключений, в многоэтажках, находившихся на одних линиях с больницами и другими критическими объектами, не выключали свет. С началом российских ударов по энергетике Украины в октябре 2022 года таких домов было 1 497 или 12% от общего количества. В компании работали над этим, и теперь таких домов только 510, или 4%.