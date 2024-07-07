Когда отключения света уменьшатся: в ДТЭК назвали предпосылки

Вскоре в Украине завершится ремонт на одном из энергоблоков АЭС. В ДТЭК рассказали, как это повлияет на ситуацию со светом.

Выход из ремонта целого блока, который может производить до одного гигаватта мощности электроэнергии, конечно, улучшит ситуацию с обеспечением ее потребления в Украине. Об этом в эфире телемарафона сказал Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК, передает 24 Канал.

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Что позволит сократить отключения

По словам господина Дмитрия, после окончания всех ремонтов, не только одного блока, появится возможность значительно сократить дефицит. Поэтому ситуация может улучшиться при условии, что не будет "успешных" обстрелов россиянами нашей энергетической инфраструктуры и не будут повреждены ее новые объекты.

В ДТЭК отметили, что сейчас идет крупнейшая в истории Украины программа восстановления энергетической инфраструктуры.

Такого не было, наверное, за все 30 лет. Все объекты, которые можно ремонтировать, ремонтируются. Все компании тратят человеческие и финансовые ресурсы, чтобы подготовить энергетическую систему к зиме,

– рассказал Сахарук.

С начала года ДТЭК потратила 1, 4 миллиарда гривен, до конца года планирует потратить 4 миллиарда гривен для того, чтобы частично восстановить поврежденные российскими обстрелами энергетические объекты.

Также поступает помощь от зарубежных стран, но объемы ее не достаточны.

Сахарук прогнозирует, что активная работа позволит восстановить по крайней мере половину поврежденной инфраструктуры до начала отопительного сезона. "Это позволит значительно сократить время, на которое будет выключаться свет", – уточнил чиновник.