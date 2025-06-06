Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно об отключении света в Конотопе

Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил об отключении света в части города. По его словам, молния попала в один из трансформаторов в городе.

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Энергетики смогут начать ремонт только утром, когда позволят погодные условия,

– рассказал Семенихин.

К слову, без света остались жители Тернопольской области после российских ударов 6 июня. Без электроснабжения были почти 4 тысячи потребителей. Работники АО "Тернопольоблэнерго" проводили запитку сетей электропередачи к альтернативным системам.

Также отключение света частично вводили на Киевщине. "Из-за обстрелов российских оккупантов 2 167 семей левого берега столицы остались без электроснабжения", – писали в ДТЭК.