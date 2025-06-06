Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и КГГА.
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Где в Киеве нет света утром 6 июня и почему
Как объяснили в ДТЭК, электроэнергии частично нет на левом берегу Киева. Это – последствия вражеской ночной атаки.
Из-за обстрелов российских оккупантов 2 167 семей левого берега столицы остались без электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Битва за свет продолжается,
– написали в ДТЭК.
В КГГА добавили: предварительно, электроэнергию планируют восстановить в течение суток.
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Атака задела и метро
Повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" – "Левобережная" красной линии метро.
Поезда движутся только между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал – около 4 минут.
Наземная часть станций "Днепр" – "Лесная" временно закрыты на вход и выход.
В КГГА сообщили, что из-за повреждения красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организовано дублирующий автобусный маршрут № 1М.
Автобусы курсируют по следующему маршруту:
- в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" – вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";
- в обратном направлении – тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская".
Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.