Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Дивіться також У Львові низка вулиць залишилася без світла: сталися аварії на кількох підстанціях
Що відомо про відключення світла в Конотопі
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про відключення світла в частині міста. За його словами, блискавка влучила в один з трансформаторів у місті.
Гроза в Сумах: дивіться відео Суспільного
Енергетики зможуть розпочати ремонт лише зранку, коли дозволять погодні умови,
– розповів Семеніхін.
До слова, без світла залишилися жителі Тернопільщини після російських ударів 6 червня. Без електропостачання були майже 4 тисячі споживачів. Працівники АТ "Тернопільобленерго" проводили заживлення мереж електропередачі до альтернативних систем.
Також відключення світла частково вводили на Київщині. "Через обстріли російських окупантів 2 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання", – писали в ДТЕК.