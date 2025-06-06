Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду.

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Коли дадуть світло на Тернопільщині

До слова, внаслідок атаки в Тернополі забруднене повітря. Людям рекомендують закрити вікна та не виходити на вулицю.

Ремонтно-відновлювальні роботи планують завершити до кінця дня.

Через нічну ворожу атаку пошкоджено мережі електропередач на території Тернопільського району. На даний час без електропостачання залишаються майже 4 тисячі споживачів. Працівники АТ "Тернопільобленерго" проводять їх заживлення до альтернативних систем,

– написали в ОВА.

Також частково немає світла у Києві на лівому березі та на Полтавщині. Це теж наслідки ворожої нічної атаки по Україні.

У столиці пошкоджено колії метрополітену, а на Київщині – залізницю.