Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CEO Yasno Сергея Коваленко. Графики отключений в отдельных областях не действуют.
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Почему в Украине не действуют графики отключения света
Днем 23 декабря Укрэнерго дало команду на экстренные отключения в Киеве, Киевской области, Днепропетровской и Донецкой области. Также ограничения не обошли Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую, Кировоградскую области. Соответствующее распоряжение поступило из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему,
– объяснил Сергей Коваленко.
CEO Yasno посоветовал украинцам не садиться в лифты и стараться экономнее использовать энергоемкие приборы.
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В то же время в ДТЭК подчеркивают, что энергетики всей страны круглосуточно работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев.
В Киевской ОВА напомнили, что сложная ситуация в энергосистеме возникла из-за российских обстрелов.