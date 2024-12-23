Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CEO Yasno Сергея Коваленко. Графики отключений в отдельных областях не действуют.

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Почему в Украине не действуют графики отключения света

Днем 23 декабря Укрэнерго дало команду на экстренные отключения в Киеве, Киевской области, Днепропетровской и Донецкой области. Также ограничения не обошли Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую, Кировоградскую области. Соответствующее распоряжение поступило из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему,

– объяснил Сергей Коваленко.

CEO Yasno посоветовал украинцам не садиться в лифты и стараться экономнее использовать энергоемкие приборы.

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В то же время в ДТЭК подчеркивают, что энергетики всей страны круглосуточно работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев.

В Киевской ОВА напомнили, что сложная ситуация в энергосистеме возникла из-за российских обстрелов.