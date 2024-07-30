Об этом сообщают российские СМИ. Без электроэнергии, по предварительным данным, оказались около 53 тысяч потребителей, передает 24 Канал.

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В Керчи массовые отключения света из-за аварии

Российские пропагандисты сообщили, что Керчь и пригород обесточены после пожаров сразу на четырех энергоподстанциях. Без света осталось около 53 тысяч человек.

По данным россиян, огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат и сел Осовины и Бондаренково. Также в городе на восточной части Крыма нет воды.

В так называемом министерстве энергетики Крыма подтвердили обесточивание потребителей в Керчи и пригороде. Однако там отметили, что, мол, авария произошла только на одной высоковольтной подстанции.

Российские пропагандисты заявили, что одной из возможных причин пожаров якобы является диверсия. В то же время в сети появились снимки столба дыма во временно оккупированной Керчи.

В Керчи произошел пожар на электроподстанциях / Фото "Крымского ветра" и российских телеграм-каналов

В телеграм-канале "Крымский ветер" также показали видео с пожаром в Керчи. Авторы канала также рассказали, что горит подстанция на 110 киловольт.

В Керчи пожары на энергообъектах / Видео с телеграм-канала "Крымский ветер"

К слову, о проблемах со светом в Крыму сообщали и вечером 29 июля и ночью 30 июля, в результате чего было обесточено 5 тысяч потребителей. По сообщениям местной оккупационной власти, в Керчи было обесточено 9 трансформаторных подстанций, а в Феодосии – 14.