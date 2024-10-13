Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник. Он отметил, что сейчас для введения графиков нет никаких оснований, передает 24 Канал.
К теме Будут ли отключения света в Украине 13 октября: какая ситуация в энергосистеме
Что будет с графиками отключений, когда придут заморозки
Николай Колесник рассказал, что украинская энергосистема на сегодня работает стабильно, а те заморозки, которые прогнозируют, не будут длительными. Поэтому и отключений не будет.
На энергосистему влияют именно затяжные уменьшения температур, поскольку это приводит к системному увеличению потребления, что, собственно, влияет на работу энергосистемы,
– пояснил он.
Заместитель министра энергетики также напомнил, что отопительный сезон начинается по решению местных органов власти, когда температура ниже +8 градусов более трех суток.
Он также отметил, что уже провели необходимый комплекс мероприятий. В частности с опережением графиков приняты все технические меры по подготовке функционирования объектов атомной генерации.
"Уже 9 блоков сейчас работают, что добавляет нам мощности и возможности покрывать увеличенный спрос", – отметил Николай Колесник.
К слову, ранее в Укрэнерго заявляли, что Украина может пройти зиму без отключений. По словам исполняющего обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексея Брехта, это возможно, если температура воздуха останется на уровне от нуля градусов и выше.