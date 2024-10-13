Про це в етері телемаратону заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник. Він наголосив, що наразі для введення графіків немає жодних підстав, передає 24 Канал.

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Що буде з графіками відключень, коли прийдуть заморозки

Микола Колісник розповів, що українська енергосистема на сьогодні працює стабільно, а ті заморозки, які прогнозують, не будуть тривалими. Тому і відключень не буде.

На енергосистему впливають саме затяжні зменшення температур, оскільки це призводить до системного збільшення споживання, що, власне, впливає на роботу енергосистеми,

– пояснив він.

Заступник міністра енергетики також нагадав, що опалювальний сезон починається за рішенням місцевих органів влади, коли температура нижча від +8 градусів понад три доби.

Він також наголосив, що вже провели необхідний комплекс заходів. Зокрема із випередженням графіків вжито всіх технічних заходів з підготовки функціонування об'єктів атомної генерації.

"Уже 9 блоків наразі працюють, що додає нам потужності й можливості покривати збільшений попит", – зауважив Микола Колісник.

До слова, раніше в Укренерго заявляли, що Україна може пройти зиму без відключень. За словами виконувача обов'язків голови правління НЕК "Укренерго" Олексія Брехта, це можливо, якщо температура повітря залишиться на рівні від нуля градусів і вище.