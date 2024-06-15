Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что такой прогноз довольно пессимистический. Вполне вероятно, что реальная ситуация будет другой, более оптимистичной.

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Чего ждать украинцам зимой

Даже если ситуация в энергетике улучшится, то это не означает, что к возможным отключениям можно не готовиться. Это обязательно нужно делать всем, чтобы минимизировать риски и дискомфорт, когда электроэнергии не будет. Поэтому есть ряд решений, которые могут помочь украинцам, которые живут в частных домах, так и в многоквартирных.

Сейчас все чаще звучат призывы к людям выезжать на зиму в села или даже за границу. Действительно, если есть дом с генератором, то так пережить отключения будет комфортнее. Вы минимизируете их влияние.

Все остальное, по моему мнению, – это панические приступы, которые я не могу объяснить. Мы совершенно точно уже научились адаптироваться к условиям, которые имеем. Население знает, как противостоять проблемам во время отключений,

– подчеркнул Александр Харченко.

Поэтому столь трагических последствий не ожидается. Оснований для них нет. Выезд из дома или за границу отнюдь не облегчит ситуацию в энергетике. Наоборот нужно, чтобы люди оставались, работали и даже потребляли электроэнергию. Потому что если все потребители поедут и ее не для кого будет генерировать, то возникает вопрос, почему Украина вообще восстанавливает всю эту генерацию.

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