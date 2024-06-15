Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что такой прогноз довольно пессимистический. Вполне вероятно, что реальная ситуация будет другой, более оптимистичной.
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Чего ждать украинцам зимой
Даже если ситуация в энергетике улучшится, то это не означает, что к возможным отключениям можно не готовиться. Это обязательно нужно делать всем, чтобы минимизировать риски и дискомфорт, когда электроэнергии не будет. Поэтому есть ряд решений, которые могут помочь украинцам, которые живут в частных домах, так и в многоквартирных.
Сейчас все чаще звучат призывы к людям выезжать на зиму в села или даже за границу. Действительно, если есть дом с генератором, то так пережить отключения будет комфортнее. Вы минимизируете их влияние.
Все остальное, по моему мнению, – это панические приступы, которые я не могу объяснить. Мы совершенно точно уже научились адаптироваться к условиям, которые имеем. Население знает, как противостоять проблемам во время отключений,
– подчеркнул Александр Харченко.
Поэтому столь трагических последствий не ожидается. Оснований для них нет. Выезд из дома или за границу отнюдь не облегчит ситуацию в энергетике. Наоборот нужно, чтобы люди оставались, работали и даже потребляли электроэнергию. Потому что если все потребители поедут и ее не для кого будет генерировать, то возникает вопрос, почему Украина вообще восстанавливает всю эту генерацию.
Ситуация со светом: последние новости
- Укрэнерго предупредил, что ситуация в энергетике с 17 июня станет более сложной. Главная причина – ремонтные работы на АЭС. Их нельзя отсрочить, потому что именно в это время нужно перегружать топливо. Оно производит энергию только какое-то время, а тогда его надо менять. Избежать этого невозможно.
- Бытовым потребителям, которые подключены к линиям критической инфраструктуры, также начнут выключать свет. Перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию, пересмотрят, а потребителей присоединят к другим линиям. Это нужно для разгрузки линии электропередачи, а также для справедливого и равномерного распределения света.
- Сейчас ситуация в энергетике значительно хуже, чем в 2022 – 2023 годах, поэтому стоит готовиться к сложной зиме. В то же время полных блек-аутов не прогнозируют, хотя именно такова главная цель России. Сейчас задача Украины – защитить атомную энергетику, сделать все, чтобы не было блек-аутов и гарантировать ядерную и радиационную безопасность.