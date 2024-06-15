Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що такий прогноз доволі песимістичний. Цілком ймовірно, що реальна ситуація буде іншою, більш оптимістичною.

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Чого чекати українцям взимку

Навіть якщо ситуація в енергетиці покращиться, то це не означає, що до можливих відключень можна не готуватися. Це обов'язково потрібно робити всім, щоб мінімізувати ризики та дискомфорт, коли електроенергії не буде. Тому є низка рішень, які можуть допомогти українцям, які живуть у приватних будинках, так і в багатоквартирних.

Зараз дедалі частіше лунають заклики до людей виїжджати на зиму у села чи навіть за кордон. Справді, якщо є будинок з генератором, то так пережити відключення буде комфортніше. Ви мінімізуєте їхній вплив.

Все інше, на мою думку, – це панічні напади, які я не можу пояснити. Ми абсолютно точно вже навчилися адаптовуватися до умов, які маємо. Населення знає, як протистояти проблемам під час відключень,

– підкреслив Олександр Харченко.

Тому настільки трагічних наслідків не очікується. Підстав для них немає. Виїзд з домівок чи за кордон аж ніяк не полегшить ситуацію в енергетиці. Навпаки потрібно, щоб люди залишалися, працювали та навіть споживали електроенергію. Бо якщо всі споживачі поїдуть і її не буде для кого генерувати, то постає питання, чому Україна взагалі відновлює всю цю генерацію.

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