Почасовых отключений – недостаточно: в нескольких регионах начались новые ограничения

2 ноября в Украине начали действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Впрочем, их недостаточно.

Так, графиков почасовых отключений недостаточно для поддержания стабильной работы энергосистемы. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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В нескольких областях начались новые ограничения

Как стало известно, в Укрэнерго вынуждены предоставить операторам распределительных сетей с 11:00 объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Таким образом, действие графиков почасовых отключений в этих регионах временно приостановлено.

Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян,

– отметили в ведомстве.

В Укрэнерго подчеркнули, что это дает возможность энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и снабжать энергопитанием потребителей.

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Ранее глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщал, что в области может произойти полное отключение электроэнергии, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры и ее не смогут сохранить благодаря ПВО. Да, в регионе и столице готовятся к длительным отключениям света.

Сейчас в Киевской области есть 750 стационарных пунктов обогрева, которые оборудованы соответствующими генераторами, там есть еда, определенные запасы воды. То есть это укрытие, которое позволит быть в тепле и безопасности. В ГСЧС есть также инфраструктура мобильных пунктов обогрева.

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