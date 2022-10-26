В ТРЦ в Одессе произошел перепад напряжения: видео как из фильма ужасов

Из-за террористических атак оккупантов на энергетическую систему в Украине несколько нестабильная ситуация с электроснабжением. Так, в одном из одесских торговых центров произошел перепад напряжения.

Напомним, представитель военной администрации Одесской области Сергей Братчук сообщал, что 25 октября в Одесской области будут стабилизационные отключения. Они касались и бытовых, и промышленных клиентов.

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В одесском ТЦ случился перепад напряжения

В ТРЦ "Платан Plaza", расположенном на улице Среднефонтанской, произошел перепад напряжения. В сети появилось видео, как в его залах свет мерцал разным цветом.

Заметьте, что 25 октября в Одесской области выключали свет. Отключения происходили в:

Одесском, Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах,

Овидиопольской, Любашевской, Ренийской, Балтской и Савранской общинах.

Стабильное электроснабжение ко всем потребителям вернулось после 22:00.

Смотрите видео перепада напряжения в ТЦ:

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Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.

Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку и стабилизировать работу энергосистемы.

Однако риск перегрузки в сетях уменьшается благодаря массовому сознательному снижению потребления электроэнергии, особенно в часы утренних и вечерних пиков потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Так что в таком случае возникает меньшая необходимость выключать потребителей.

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