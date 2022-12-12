Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко. Причина такого решения в том, что этой информацией может воспользоваться враг.

Обратите внимание И без света хорошо видим, куда стрелять и что увольнять, – Зеленский

Враг может атаковать снова

Максим Марченко подчеркнул, что враг использует информацию о ходе ремонтных работ в Одесской области для нанесения повторных ударов по энергетике и планирования новых массированных атак. Поэтому из-за чувствительности информации о возобновлении электроснабжения, она будет сообщена очень ограниченно. Глава ОВА просит граждан отнестись к этому с пониманием и доверять тем, кто делает все, чтобы возобновить электроснабжение.

Когда ситуация с электроснабжением улучшится – каждый из нас и так это почувствует,

– подчеркнул Марченко.

Напомним, что ночью 10 декабря российские оккупанты атаковали Юг Украины с помощью иранских дронов-камикадзе. ВСУ уничтожили 10 из 15 беспилотников, но 5 "мопедов" ударили по объектам энергетики, что привело к обесточиванию Одесской области. Стоит отметить, что страна-террорист атаковала, как только в регионе удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Теперь в регионе снова критическая ситуация с электроснабжением и ее снова спровоцировала страна-террорист.

Враг стремится вызвать волну недовольства среди жителей региона, но ответственность за отсутствие электроэнергии оккупанты с помощью ИПСО пытаются на украинские власти. На фоне отключений света, россияне создали целые методы для того, чтобы усилить настроения жителей Одесщины и заставить их выйти на протесты. Россияне цинично пользуются тем, что их ракетные атаки влекут за собой серьезные трудности для украинцев. Однако украинцы устоят, что бы там ни пытался делать враг.

Угроза новой атаки

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о том, что сейчас оккупанты могут готовиться к новым массированным ракетным ударам по энергосистеме и, к сожалению, у врага еще есть ракеты.

Поэтому президент просит не игнорировать предупреждения от военного командования Украины и не пренебрегать сигналами воздушных тревог, извещающих ракетную опасность.