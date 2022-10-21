АО "Черниговоблэнерго" не имеет возможности применять графики ограничений равномерно. Поэтому свет где-то выключают, а где-то нет.
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Энергетики сказали, почему свет не выключается равномерно
Энергетики рассказали, что неравномерное отключение света связано с:
- конфигурацией схемы нормального режима электроснабжения,
- расположением коммутационных аппаратов,
- скоростью выполнения указания или распоряжения диспетчера НЭК "Укрэнерго" и т.д.
Кроме того, графики аварийных отключений составляют с учетом схем электроснабжения потребителей и особого порядка ограничения или отключения защищенных потребителей.
В свою очередь, эти схемы составляют совместно с оператором системы распределения и потребителями. Поэтому по объективным причинам возможности равномерно привлекать к графикам ограничений всех потребителей электроэнергии нет.
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Какие области больше всего снизили потребление электроэнергии
Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что 20 октября украинцы в вечерние часы снизили потребление на 5,4% по сравнению с предыдущим днем.
Это и есть наш ответ противнику и так необходимо продолжать!
– подчеркнул глава правительства.
По его словам, больше всего снизили потребление электроэнергии:
- Черновицкая область,
- Хмельницкая область,
- Полтавская область,
- Сумская область.
"Давайте по всей стране продолжать помощь нашей энергосистеме и энергетикам и для этого экономно использовать электроэнергию", – призвал премьер.
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