АТ "Чернігівобленерго" не має змоги застосовувати графіки обмежень рівномірно. Тому світло десь вимикають, а десь – ні.
Цікаво Шмигаль розповів, де в Україні досі немає світла
Енергетики сказали, чому світло не вимикають рівномірно
Енергетики розповіли, що нерівномірне вимкнення світла пов'язане з:
- конфігурацією схеми нормального режиму електропостачання,
- розташуванням комутаційних апаратів,
- швидкістю виконання вказівки чи розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" тощо.
Окрім цього, графіки аварійних відключень складають з урахуванням схем електропостачання споживачів і особливого порядку обмеження чи відключення захищених споживачів.
Своєю чергою, ці схеми складають спільно з оператором системи розподілу та споживачами. Тому з об'єктивних причин можливості рівномірно залучати до графіків обмежень усіх споживачів електроенергії немає.
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Які області найбільше знизили споживання електроенергії
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що 20 жовтня українці у вечірні години знизили споживання на 5,4%, порівняно з попереднім днем.
Це і є наша відповідь ворогу і так потрібно продовжувати!
– наголосив глава уряду.
За його словами, найбільше знизили споживання електроенергії:
- Чернівецька область,
- Хмельницька область,
- Полтавська область,
- Сумська область.
"Давайте всією країною продовжувати допомогу нашій енергосистемі та енергетикам і для цього економно використовувати електроенергію", – закликав прем'єр.
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