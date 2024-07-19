Это вовсе не сезонные колебания, ведь в России очень шаткая экономика. Это 24 Каналу объяснил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

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"Это не сезонные колебания. Если бы Россия анализировала, было бы понятно, что это очень специфическая экономика. Она очень шаткая. Да, у нее есть определенный накопленный ресурс с помощью сырьевой ренты. Это так называемые национальные "фонды благосостояния". Они их использовали для тех или иных социальных программ, к финансированию мобилизационных процессов и так далее. Но это все имеет тенденцию к исчезновению", – сказал он.

В России очень шаткая экономика

Михаил Подоляк отметил, что из-за санкций Россия не может компенсировать ремонт для тех или иных производств. Эта тенденция в стране-агрессоре только растет. Ее можно было бы ускорить еще более жесткими санкциями.

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Нельзя позволять бизнесам через посредников получать премиальные доходы из России. Если бы это остановить, если бы экономические санкции имели совсем другой вид, то такие отключения света возникали бы в значительно большем масштабе.

Россия – это шаткая экономика. Ее состояние гораздо хуже, чем кто-то говорит. Эти аналитические конспирологические статьи о том, что Россия может долговременную войну выдержать. Нет, не может,

– подчеркнул чиновник.

Конечно, государство-агрессор имеет накопленный ресурс, возможности продавать большие объемы сырья через Тихоокеанский регион. Есть вопросы, которые можно было бы регулировать, если честно проанализировать состояние российской экономики, выяснить по каким схемам они получают те или иные ресурсы. Тогда изменилась бы картина относительно социальной жизни российских граждан.

Оккупанты должны заплатить за все

Советник председателя ОПУ отметил, что необходимо, чтобы враг максимально платил за все преступления. Прежде всего физически. Оккупанты, которые приходят на территорию Украины, должны быть уничтожены. Для этого ВСУ нужно больше оружия, особенно дальнобойного.

Не надо доводить до прямых боестолкновений. Надо уничтожать, например, в той же Белгородской области. Понятно, где расположены лагеря и так далее. И это сегодня удается делать,

– сказал Подоляк.

Вторая составляющая. Россияне должны платить финансово за эту войну гораздо худшим состоянием жизни. В частности, у них должны быть отключения, дефициты, невыплаты заработных плат и так далее.

Третья составляющая – юридическая. Должно быть гораздо больше ордеров на арест конкретных людей. То есть они должны осознавать, что в любом случае они должны платить, что все равно будут на скамье подсудимых.