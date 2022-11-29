Сейчас производство электроэнергии в стране покрывает 70% потребностей в потреблении, а 30% – дефицит, корректирующийся ограничениями потребления. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает 24 канал.

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Кто определяет, кому выключать свет

Облэнерго – распределительные компании, отвечающие за поставку электроэнергии непосредственно потребителям. Шмигаль отметил, что сейчас они имеют возможность определять, по каким графикам чередовать эти поставки.

Сначала Укрэнерго доводит до облэнерго объемы потребления, которые можно поставить в регион от электростанций. Далее уже облэнерго определяют, кого они выключат, чтобы соблюдать установленные лимиты.

Почему свет выключают неравномерно

По словам премьера, сейчас перед облэнерго стоит две задачи: не превышать предоставленные Укрэнерго лимиты и минимизировать неравномерное отключение потребителей.

То есть, облэнерго не должно допустить, чтобы в одних домах света не было по 20-30 часов, в то время как другие оставались со светом круглосуточно. Как отметил Шмигаль, так будет справедливо для всех.

Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, для населения в каждой области остается 50 – 60% на покрытие потребностей,

– объяснил премьер.

Он также заверил, что этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями. Таким образом, свет будут включать по крайней мере на 5 – 6 часов в день.

Отключение света в областях: что известно

Львовская область до сих пор не оправилась от массированной ракетной атаки России 23 ноября. С 28 ноября аварийные отключения в регионе происходят по следующей схеме: на 8 часов потребителей отключают от питания, на 4 – подают электроэнергию, затем снова отключают на 8 часов. Плановые графики отключения света в области не действуют.

Кроме того, в Умани, что в Черкасской области во вторник, 29 ноября, возникла критическая ситуация со светом. В городе не действуют графики отключения электроэнергии. Ситуация обусловлена тем, что на Южноукраинской АЭС остановлены два энергоблока.

Не действуют графики отключений и в Одесской области, там применяют экстренные отключения электроэнергии. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук пояснил, что регион один из наиболее пострадавших в результате атак России по энергетической инфраструктуре Украины.

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