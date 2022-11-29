Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% – дефіцит, який корегується обмеженнями споживання. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Хто визначає, кому вимикати світло

Обленерго – розподільчі компанії, які відповідальні за поставку електроенергії безпосередньо споживачам. Шмигаль зазначив, що зараз вони мають можливість визначати, за якими графіками чергувати це постачання.

Спочатку Укренерго доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають, кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів.

Чому світло вимикають нерівномірно

За словами прем'єра, зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані Укренерго ліміти та мінімізувати нерівномірне відключення споживачів.

Тобто, обленерго не повинне допустити, щоб в одних будинках світла не було по 20 –30 годин, тоді як інші залишалися зі світлом цілодобово. Як зазначив Шмигаль, так буде справедливо для всіх.

Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, для населення в кожній області залишається 50 – 60% на покриття потреб,

– пояснив прем'єр.

Він також запевнив, що цього достатньо, аби рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами. Таким чином світло вмикатимуть принаймні на 5 – 6 годин на день.

Відключення світла в областях: що відомо

Львівська область досі не оговталася від масованої ракетної атаки Росії 23 листопада. З 28 листопада аварійні відключення в регіоні відбуваються за такою схемою: на 8 годин споживачів відключають від живлення, на 4 – подають електроенергію, опісля знову відключають на 8 годин. Планові графіки відключення світла в області не діють.

Крім того, в Умані, що на Черкащині у вівторок, 29 листопада, виникла критична ситуація зі світлом. У місті не діють жодні графіки відключення електроенергії. Ситуація зумовлена тим, що на Південноукраїнській АЕС зупинені два енергоблоки.

Не діють графіки відключень і в Одеській області, там застосовують екстрені відключення електроенергії. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук пояснив, що регіон один з тих, що найбільше постраждав внаслідок атак Росії по енергетичній інфраструктурі України.

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