Ситуация в энергетической системе Украины остается сложной. В каких регионах не будет света 8 декабря – читайте далее в материале 24 канала.

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В Киеве – экстренные отключения света

8 декабря в столице проходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Таким образом, графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Во Львовской области действуют графики отключения света

График отключений электроэнергии остается действующим. Дополнительно для удобства разделили график по каждой группе в отдельности. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Графики отключения света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"

Что со светом в Запорожской области

В результате значительного превышения лимита потребления электроэнергии по Запорожской области 8 декабря ввели экстренные стабилизационные отключения электроэнергии.

В связи с этим может быть увеличена продолжительность отключений и дополнительно погашаться потребители других очередей. Графики почасовых отключений временно не действуют.

В каких регионах также были введены экстренные отключения света

В Одесской и Днепропетровской областях будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Кроме этого, в Харьковской области применен аварийный график отключения света, сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Как сообщает Первомайский РЭС, в результате дефицита в энергосети применен аварийный график отключений. Время включения света неизвестно. Ждите сообщения,

– заявил городской голова.

Какая ситуация со светом в Ровенской области

Появились графики отключений электроэнергии 8 декабря:

Город Ровно – здесь.

Ровенская область – здесь.

В Винницкой области люди остаются без света

В облэнерго опубликовали график почасового обесточивания в Винницкой области 8 декабря:

1 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00

2 очередь, часы обесточивания: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

3 очередь, часы обесточивания: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

Очередность плановых отключений можно посмотреть здесь.

Будет ли свет на Прикарпатье

График включения электроэнергии на Прикарпатье на 8 декабря:

1 очередь:

Электроснабжение будет подано для 1 очереди в такие часы: с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00

2 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочереди 2.1 и 2.2 в такие часы: с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00

Электроснабжение будет подано для подочереди 2.3 и 2.4 в такие часы: с 01:00 до 05:00, с 09:00 до 13:00, с 17:00 до 21:00

3 очередь:

Электроснабжение будет подано для 3 очереди в такие часы: с 01:00 до 05:00, с 09:00 до 13:00, с 17:00 до 21:00

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь. Обесточенной 4 очередь будет с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00.

В Черкасской области действует "желтый" график

По области продолжает действовать "желтый" график отключений электроэнергии.

1 очередь – смотреть здесь.

Часы отключения:

03:00-06:00

09:00-12:00

15:00–18:00

21:00-24:00

2 очередь – смотреть здесь.

Часы отключения:

00:00-03:00

06:00-09:00

12:00–15:00

18:00–21:00

Электроснабжение в Полтавской области

На Полтавщине сегодня свет будет в такие часы:

1 очередь: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00

2 очередь: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

3 очередь: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30

Что происходит с электричеством в Тернопольской области

В Тернопольской области 8 декабря действует стабилизационный график почасовых отключений электрической энергии.



Отключение света на Тернопольщине / фото "Тернопольоблэнерго"

Свет в Хмельницкой области

В Хмельницкой области 8 декабря действуют почасовые отключения за основными и дополнительными очередями. К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.



Отключение света в Хмельницкой области/ фото "Хмельницкоблэнерго"