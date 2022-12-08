Ситуация в энергетической системе Украины остается сложной. В каких регионах не будет света 8 декабря – читайте далее в материале 24 канала.

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8 декабря в столице проходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Таким образом, графики стабилизационных отключений пока не действуют.

График отключений электроэнергии остается действующим. Дополнительно для удобства разделили график по каждой группе в отдельности. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Графики отключения света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"

В результате значительного превышения лимита потребления электроэнергии по Запорожской области 8 декабря ввели экстренные стабилизационные отключения электроэнергии.

В связи с этим может быть увеличена продолжительность отключений и дополнительно погашаться потребители других очередей. Графики почасовых отключений временно не действуют.

В Одесской и Днепропетровской областях будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Кроме этого, в Харьковской области применен аварийный график отключения света, сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Как сообщает Первомайский РЭС, в результате дефицита в энергосети применен аварийный график отключений. Время включения света неизвестно. Ждите сообщения,
– заявил городской голова.

Появились графики отключений электроэнергии 8 декабря:

В облэнерго опубликовали график почасового обесточивания в Винницкой области 8 декабря:

  • 1 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00
  • 2 очередь, часы обесточивания: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
  • 3 очередь, часы обесточивания: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

Очередность плановых отключений можно посмотреть здесь.

График включения электроэнергии на Прикарпатье на 8 декабря:

1 очередь:

Электроснабжение будет подано для 1 очереди в такие часы: с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00

2 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочереди 2.1 и 2.2 в такие часы: с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00

Электроснабжение будет подано для подочереди 2.3 и 2.4 в такие часы: с 01:00 до 05:00, с 09:00 до 13:00, с 17:00 до 21:00

3 очередь:

Электроснабжение будет подано для 3 очереди в такие часы: с 01:00 до 05:00, с 09:00 до 13:00, с 17:00 до 21:00

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь. Обесточенной 4 очередь будет с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00.

В Черкасской области действует "желтый" график

По области продолжает действовать "желтый" график отключений электроэнергии.

1 очередь – смотреть здесь.

Часы отключения:

  • 03:00-06:00
  • 09:00-12:00
  • 15:00–18:00
  • 21:00-24:00

2 очередь – смотреть здесь.

Часы отключения:

  • 00:00-03:00
  • 06:00-09:00
  • 12:00–15:00
  • 18:00–21:00

На Полтавщине сегодня свет будет в такие часы:

  • 1 очередь: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00
  • 2 очередь: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
  • 3 очередь: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30

В Тернопольской области 8 декабря действует стабилизационный график почасовых отключений электрической энергии.


Отключение света на Тернопольщине / фото "Тернопольоблэнерго"

В Хмельницкой области 8 декабря действуют почасовые отключения за основными и дополнительными очередями. К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.


Отключение света в Хмельницкой области/ фото "Хмельницкоблэнерго"