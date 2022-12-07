Кличко допускает в Киеве апокалиптический сценарий зимой
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о сценарии "апокалипсиса" этой зимой. Он заявил, что пока жителям нет необходимости эвакуироваться, но они должны быть готовы к этому, если российские удары по критической инфраструктуре продолжатся.
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Киев может потерять электроэнергию, воду, тепло. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда из-за низкой температуры невозможно жить в домах,
– заявил Кличко.
В то же время добавил, что Киев борется и делает все возможное, чтобы этого не произошло.
Ситуация в столице сложная
Несмотря на это, картина угрюмая, поскольку в столице не хватает отопительных укрытий, чтобы принять всех 3,6 миллиона жителей в случае полных отключений. Поэтому люди должны быть готовы к эвакуации, если ситуация усугубится.
По его словам, в настоящее время в Киеве подготовили около 500 автономных тепловых узлов, "но для 3-миллионного города 500 точек – это ничто".
Он поделился одним из возможных сценариев, по которым город может остаться без центрального отопления до весны, когда температура может опускаться до -15 градусов Цельсия. Кличко подчеркнул, если электричество и дальше будет отсутствовать, а наружная температура будет низкой, то в столице будут вынуждены сливать воду из зданий. В противном случае она может замерзнуть и нарушить всю водопроводную сеть.
Кличко призвал жителей подготовить экстренные запасы пищи и воды, а также иметь готовые одежду и документы для быстрого выезда, если отключат теплоснабжение. Однако он сказал, что пока нет нужды в эвакуации, поскольку дефицит электроэнергии в городе составляет всего 20%, а условия остаются стабильными.
В Украине работают "Пункты несокрушимости"
- По всей территории Украины уже работают "Пункты несокрушимости", куда можно прийти в случае отсутствия электричества и тепла, чтобы зарядить свои устройства и согреться.
- Эти пункты оборудованы генераторами, обогревателями и Интернетом. Также есть кофе, чай, вода, аптечки и места для отдыха. Как выглядят "Пункты несокрушимости" можно посмотреть здесь.
- Чтобы найти ближайший такой пункт, можно воспользоваться интерактивной картой. Рекомендуем сделать это заранее, чтобы знать, куда идти, если не будет света и связи.