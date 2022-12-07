Кличко допускає в Києві апокаліптичний сценарій взимку

Мер Києва Віталій Кличко попередив про сценарій "апокаліпсису" цієї зими. Він заявив, що наразі жителям нема потреби евакуюватись, але вони повинні бути готові до цього, якщо російські удари по критичній інфраструктурі продовжаться.

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Київ може втратити електроенергію, воду, тепло. Може статися апокаліпсис, як у голлівудських фільмах, коли через низьку температуру неможливо жити в будинках,

– заявив Кличко.

Водночас додав, що Київ бореться і робить все можливе, щоб цього не сталося.

Ситуація в столиці складна

Попри це, картина похмура, оскільки у столиці не вистачає опалювальних укриттів, щоб прийняти всіх 3,6 мільйона жителів у разі повних відключень. Тому люди повинні бути готові до евакуації, якщо ситуація погіршиться.

За його словами, наразі у Києві підготували близько 500 автономних теплових вузлів, "але для 3-мільйонного міста 500 точок – це ніщо".

Він поділився одним із можливих сценаріїв, за яким місто може залишитися без центрального опалення до весни, коли температура може опускатися до -15 градусів за Цельсієм. Кличко підкреслив, якщо електрика й надалі буде відсутня, а зовнішня температура буде низькою, то у столиці будуть змушені зливати воду з будівель. В іншому разі вона може замерзнути і порушити всю водопровідну мережу.

Кличко закликав жителів підготувати екстрені запаси їжі та води, а також мати напоготові одяг і документи для швидкого виїзду, якщо відключать теплопостачання. Однак він сказав, що наразі немає потреби в евакуації, оскільки дефіцит електроенергії в місті становить лише 20%, а умови залишаються стабільними.

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