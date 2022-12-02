Однак такий апокаліптичний сценарій, який озвучив Кличко, насправді є малоймовірним. Про це 24 каналу розказав аналітик енергетичних ринків Максим Білявський.

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Як швидко можна реанімувати систему теплопостачання

Мер Києва пояснював, що якщо за температури мінус 5 градусів, води і опалення не буде протягом 24 годин, то потрібно буде зливати системи опалення у місті, бо наслідком може бути пошкодження систем життєзабезпечення. А за таких умов до весни подати воду буде дуже складно.

Максим Білявський зауважив, що слід розуміти – розвантаження системи теплопостачання від теплоносія і його завантаження в наступному періоді – це фактично перезапуск всієї системи централізованого теплопостачання. За його підрахунками, на це може піти від одного тижня до щонайбільше 10 днів, незалежно від температури повітря.

Тобто реанімувати систему централізованого теплопостачання можна буде за певний період і до початку весни. Усе буде залежати від вхідних параметрів – забезпеченості газом, яка точно буде, а також забезпеченості електричною енергією.

Експерт наголосив, що якщо є аварійна система електроживлення, то потреби розвантаження системи теплопостачання взагалі немає. Звісно, можуть бути випадки ударів по певних станціях, але ці випадки потрібно розглядати окремо.

Загалом же, стабільність забезпечення українців теплом та гарячою водою залежить від:

стабільності електропостачання, яка зокрема забезпечується аварійними системами живлення,

стабільності газопостачання, проблем із яким виникати не має,

стану теплотраси та котлів, які беруть участь у виробництві теплоносія.

Відтак, на думку Білявського, найгірший сценарій має мало шансів на реалізацію. Він зауважив, що є фактор, пов'язаний з подачею води, і, відповідно, роботою насосів для подачі води, яка потім змішується з антифризом, утворюючи теплоносій, але особливих проблем з водними ресурсами також немає.

До чого слід бути готовими

Експерт вважає, що зараз питання стоїть інакше. Влада на місцях повинна забезпечити аварійну систему живлення для об'єктів критичної інфраструктури. А споживачі, своєю чергою, мають зробити все можливе, аби убезпечити себе. Зокрема подбати про можливість переїзду у домівки з пічним опаленням, або розглянути варіант, наприклад, опалення квартир і будинків електричними приладами, залежно від ситуації.

Білявський додав, що на випадок, якщо і справді будуть перерви у теплопостачанні, важливо знати – перш ніж зливати воду, потрібно перевірити, чи немає безпосередньо у системі повітряного корка. Він може утворитися тоді, коли, наприклад, не було електрики за основною лінією і не спрацювали аварійні системи живлення, відповідно зупинилося прокачування теплоносія, і туди могло зайти повітря.

У такому випадку споживачам потрібно дочекатися фахівців, а самим не втручатися в систему теплопостачання, навіть якщо це стосується спуску води або повітря.

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