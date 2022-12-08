Ситуація в енергетичній системі України залишається складною. В яких регіонах не буде світла 8 грудня – читайте далі в матеріалі 24 каналу.

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8 грудня у столиці відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Таким чином, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Графік відключень електроенергії залишається діючим. Додатково для зручності розділили графік по кожній групі окремо. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Графіки відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"

Внаслідок значного перевищення ліміту споживання електроенергії по Запорізькій області 8 грудня впроваджені екстрені стабілізаційні відключення електроенергії.

У зв’язку із цим може бути збільшена тривалість відключень та додатково погашатися споживачі інших черг. Укладені на ранок графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

На Одещині та Дніпропетровщині застосовуватимуть екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Окрім цього, на Харківщині застосовано аварійний графік відключення світла, повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Як повідомляє Первомайський РЕМ, внаслідок дефіциту в енергомережі застосовано аварійний графік відключень. Час включення світла не відомий. Чекайте на повідомлення,
– заявив міський голова.

З’явилися графіки відключень електроенергії 8 грудня:

  • Місто Рівне – тут.
  • Рівненська область – тут.

В обленерго опублікували графік погодинного знеструмлення у Вінницькій області 8 грудня:

  • 1 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00
  • 2 черга, години знеструмлення: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
  • 3 черга, години знеструмлення: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

Черговість планових відключень можна переглянути тут.

Графік увімкнень електроенергії на Прикарпатті на 8 грудня:

1 черга:

Електропостачання буде подано для 1 черги у такі години: з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00

2 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 2.1 та 2.2 у такі години: з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00

Електропостачання буде подано для підчерг 2.3 та 2.4 у такі години: з 01:00 до 05:00, з 09:00 до 13:00, з 17:00 до 21:00

3 черга:

Електропостачання буде подано для 3 черги у такі години: з 01:00 до 05:00, з 09:00 до 13:00, з 17:00 до 21:00

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга. Знеструмленою 4 черга буде з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00.

На Черкащині діє "жовтий" графік

По області й далі діє "жовтий" графік відключень електроенергії.

1 черга – дивитись тут.

Години відключення:

  • 03:00-06:00
  • 09:00-12:00
  • 15:00-18:00
  • 21:00-24:00

2 черга – дивитись тут.

Години відключення:

  • 00:00-03:00
  • 06:00-09:00
  • 12:00-15:00
  • 18:00-21:00

На Полтавщині сьогодні світло буде у такі години:

  • 1 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00
  • 2 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
  • 3 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30

У Тернопільській області 8 грудня діє стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії.


Відключення світла на Тернопільщині / фото "Тернопільобленерго"

На Хмельниччині 8 грудня діють погодинні відключення за основними та додатковими чергами. До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.


Відключення світла на Хмельниччині / фото "Хмельницькобленерго"