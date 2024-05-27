К слову, 27 мая, для бытовых и промышленных потребителей действуют лимиты на потребление. Их применяют во всех регионах Украины с 6:00 до 24:00.

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Будут ли отключать свет 28 мая

По информации Укрэнерго, 28 мая отключения света не прогнозируются.

При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно,

– отмечают в Укрэнерго.

В ДТЭК также подтвердили, что ограничения света не запланированы. В то же время ситуация крайне изменчива и потребителей призывают использовать свет экономно.

Киев, Киевская область, Одесская область, Днепропетровская область, Донецкая область: по информации Укрэнерго, ограничений света не будет,

– написали в ДТЭК.

Важно! Учитывая потепление, в Украине значительно уменьшилась потребность потребителей в электроэнергии. В то же время председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что полностью избежать отключений света летом все же пока не удастся.

Какая ситуация со светом в Киеве

В КГГА заверили, что в столице ограничения света не планируются. Однако стоит помнить, что вследствие регулярных российских атак на энергосистему Украины, крупные тепловые и гидроэлектростанции не могут производить необходимое количество электроэнергии.

Каждый выключенный электроприбор – это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы!

– отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Обратите внимание! Об отключении света, а также графики стабилизационных отключений для каждой из областей Украины – читайте в материале.

Сколько еще будут применять графики отключения света

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что из-за масштабных повреждений энергетикам не удастся быстро восстановить поврежденные объекты генерации. По его словам, иногда ликвидация последствий и восстановление повреждений могут длиться около 10 месяцев. Важным условием является наличие достаточного количества средств на работу и новое оборудование.

Также ранее уже неоднократно были случаи, когда российские захватчики наносили повторный удар по объектам, которые атаковали накануне. Поэтому, отключения электроэнергии будут продолжаться до того момента, пока удастся восстановить генерацию.