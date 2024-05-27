До слова, 27 травня, для побутових та промислових споживачів діють ліміти на споживання. Їх застосовують в усіх регіонах України з 6:00 до 24:00.

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Чи відключатимуть світло 28 травня

За інформацією Укренерго, 28 травня відключення світла не прогнозуються.

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково,

– наголошують в Укренерго.

В ДТЕК також підтвердили, що обмеження світла не заплановані. Водночас ситуація вкрай мінлива і споживачів закликають використовувати світло ощадливо.

Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за інформацією Укренерго, обмежень світла не буде,

– написали в ДТЕК.

Важливо! Враховуючи потепління, в Україні значно зменшилася потреба споживачів у електроенергії. Водночас голова Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що повністю уникнути відключень світла влітку все ж поки не вдасться.

Яка ситуація зі світлом у Києві

В КМВА запевнили, що в столиці обмеження світла не плануються. Однак варто пам'ятати, що внаслідок регулярних російських атак на енергосистему України, великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти необхідну кількість електроенергії.

Кожен вимкнений електроприлад – це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми!

– зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Зверніть увагу! Про відключення світла, а також графіки стабілізаційних відключень для кожної з областей України – читайте у матеріалі.

Скільки ще застосовуватимуть графіки відключення світла

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що через масштабні пошкодження енергетикам не вдасться швидко відновити пошкоджені об'єкти генерації. За його словами, іноді ліквідація наслідків та відновлення пошкоджень можуть тривати близько 10 місяців. Важливою умовою є наявність достатньої кількості коштів на роботу та нове обладнання.

Також раніше вже неодноразово були випадки, коли російські загарбники завдавали повторного удару по об'єктах, які атакували напередодні. Тому, відключення електроенергії триватимуть до того моменту, поки вдасться відновити генерацію.