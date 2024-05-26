Надалі ситуація легшою не ставатиме. Зокрема, під час опалювального сезону дефіцит електроенергії може знову дуже серйозно загостритися. Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Що головне для відновлення енергоструктури

Ситуація з електроенергетикою залишається дуже нестабільною. В Україні діють графіки відключення світла, які застосовують при дефіциті в енергосистемі. Для того, аби відновити втрачені потужності, потрібні не лише зусилля відповідних спеціалістів.

На сьогодні безпека енергетики є синонімом протиповітряної оборони. Будь-які дії з відновленням чогось без належного захисту неба – це гроші на вітер. Коли ми говоримо про українську енергетику – це насамперед питання про закрите небо,

– наголосив Олег Пендзин.

Якщо ж є належна кількість засобів протиповітряної оборони, якої вистачає, щоб відбивати російські атаки, тоді вже й можна говорити про відновлення генерувальних потужностей, які були знищені.

"Ми маємо розуміти, що без відновлення маневрової генерації, ми зиму нормально не пройдемо. Під час зими різко збільшується споживання електроенергії, тому, як наслідок, гостро стоятиме питання теплової генерації на момент пікових навантажень", – зазначив економіст.

Альтернативний варіант

Окрім цього, Україна звернулася до партнерів задля отримання додаткового імпорту електроенергії. У цьому контексті варто відзначити, що ринкова ціна кіловата енергії – близько 7 гривень.

Українці платять 2,5 гривні за кіловат-годину. Різницю до ринкової ціни доплачують державні підприємства, на які покладені відповідні обов'язки. Отож реальна вартість імпортної електроенергії коштує більш як 10 гривень.

Це дуже важливо, бо зрештою, впливає на собівартість продукції і зростання вартості послуг відповідно. Тож імпорт можливий, але дорогий. Вигідніше на сьогодні шукати можливості відновлення теплової генерації,

– пояснив економіст.

Є різні ідеї, як можна цього досягнути. Зокрема, мовиться про перехід на "зелену" енергетику чи пошук інших альтернатив, створення децентралізованих газогенераторних установок тощо.

"Але все це потребує багато часу та інвестицій. До зими ми точно не побудуємо розгалужену мережу децентралізованих газових установок", – зауважив Пендзин.

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