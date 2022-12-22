В поддержку Украины: штаб-квартиры ЕС и НАТО выключали свет

Европейский союз и НАТО присоединились к акции "Подсвети Украину". Они выключили свет в поддержку украинцев, оставшихся без электричества из-за обстрелов российского агрессора.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель. Таким образом, Украину продолжает поддерживать весь мир.

Штаб-квартиры ЕС и НАТО выключали свет

Выключаем свет в здании Европейского совета и "делимся" своим светом – и солидарностью – с украинцами, имеющими дело с блэкаутом,

– заявил Мишель.



Штаб-квартиры ЕС и НАТО выключали свет / фото Шарль Мишель

Президент Европейского парламента Роберта Мецола отметила, что в самый темный день года, 21 декабря, Европарламент отозвался на призыв Владимира Зеленского выключить свет в 20 часов.

"Чтобы подсветить Украину, мы продолжаем предоставлять "генераторы надежды", чтобы помочь нашим украинским друзьям пройти эту трудную зиму", – подчеркнула Мецола.

Европарламент откликнулся на призыв Зеленского выключить свет: смотрите видео

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС работает над тем, чтобы увеличить поток электроэнергии между Украиной и Молдовой и остальной Европой.

Мы также мобилизуем 900 генераторов, чтобы заживить страну, в частности, ее больницы,

– рассказала председатель Европейской комиссии.

Отметим, что к этой акции присоединилась штаб-квартира НАТО в Брюсселе, выключив свет. Цель – поддержать сбор средств на генераторы для украинских больниц.

Более 60 топ-локаций мира проведут сегодня трогательную акцию

Более 60 локаций мира 21 декабря провели акцию солидарности. В частности, к ней присоединились: Колизей, Сиднейская опера, главные рождественские елки Нью-Йорка и Лондона.

Цель – привлечь внимание и призвать донатить через UNITED24 на генераторы для украинских больниц. Акция проходила на фоне визита президента Владимира Зеленского в США.

Напомним, что международные партнеры пытаются помочь решить проблемы со светом. В частности, ЕС передаст Украине еще 40 электрогенераторов