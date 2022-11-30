О ситуации со светом во Львовской области – рассказали в Львовоблэнерго. Обратите внимание, что графики пока не действуют.
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Что происходит на Львовщине со светом
Во Львовской области остается действующим период отключений 4 – 8 – 4 – 8, где четыре часа – подача электроэнергии, а восемь часов – ее отсутствие.
Во Львове и области продолжаются аварийные отключения. Выделенный предел нагрузки для Львовщины покрывает только 50% общих потребностей области. Это последствие вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры и дефицита мощности в энергосистеме Украины.
Кому отключают электроэнергию
Под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовской области, кроме объектов критической инфраструктуры. Графики отключений, которые были обнародованы ранее, не действуют.
На сколько времени отключают электроэнергию
Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии составляет 8 часов, далее в течение 4 часов свет будет. После этого снова ожидается отключение на 8 часов.
Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период – энергетики это делают. Однако периодичность 8 часов без электроэнергии и 4 часа с электроэнергией сохраняется.
В Укрэнерго анонсировали переход на плановые отключения света
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается каждый день. Сейчас энергетики пытаются увеличить объем генерации. Так, министр анонсировал переход на плановые отключения света.
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