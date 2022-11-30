Про ситуацію зі світлом у Львівській області – розповіли у Львівобленерго. Зверніть увагу, що графіки наразі не діють.
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Що відбувається на Львівщині зі світлом
На Львівщині залишається діючим період відключень 4 – 8 – 4 – 8, де чотири години – подача електроенергії, а вісім годин – її відсутність.
У Львові та області тривають аварійні відключення. Виділений ліміт навантаження для Львівщини покриває лише 50% загальних потреб області. Це наслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури та дефіциту потужності в енергосистемі України.
Кому відключають електроенергію
Під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об’єктів критичної інфраструктури. Графіки відключень, які були оприлюднені раніше, не діють.
На скільки часу відключають електроенергію
Орієнтовно разова відсутність електроенергії складає 8 годин, далі протягом 4 годин світло буде. Після цього знову очікується відключення на 8 годин.
Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період – енергетики це роблять. Однак періодичність 8 годин без електроенергії та 4 години з електроенергією наразі зберігається.
В Укренерго анонсували перехід на планові відключення світла
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергосистемі України покращується щодня. Наразі енергетики намагаються збільшити обсяг генерації. Так, міністр анонсував перехід на планові відключення світла.
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