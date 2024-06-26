Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян считает, что украинцам не стоит делать выводы относительно следующей зимы, глядя на сегодняшнюю ситуацию в энергосистеме, поскольку в круглосуточном режиме осуществляются аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах.

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Можно ли уже сказать, что будет со светом зимой

Все будет зависеть от того, сколько генерации удастся отремонтировать до начала зимы. И, что сверхважно, насколько сможем защитить объекты критической инфраструктуры системами противовоздушной обороны,

– отметил Слободян.

По его словам, если удастся реализовать все запланированное, а также усилить защиту противовоздушной обороны, наше государство пройдет зиму с минимально возможными отключениями.

Важно. Во время ракетной атаки 22 июня российские военные в очередной раз били по энергообъектам. Так, враг бил по энергетике во Львовской и Запорожской областях. К сожалению, в Запорожской области в результате циничных действий российских захватчиков есть не только разрушения, но и погибшие специалисты.

Отметим, что в Минэнерго недавно сообщили, что осенью ситуация с энергосистемой в Украине может улучшиться. Однако, как указала заместитель министра энергетики, это возможно только в случае, если не будет новых повреждений.

Сейчас много мощностей проходят техническое обслуживание, ремонт, восстановление – их должны закончить в летний период.